Il 'Magenta' colore dell'anno

Magenta - Il 'Magenta' è stato scelto da Pantone Color Institute come colore dell’anno del 2023, una notizia che ha riempito d’orgoglio la città della Battaglia.

Il Magenta è stato scelto da Pantone Color Institute come colore dell’anno del 2023, una notizia che ha riempito d’orgoglio la città della Battaglia e chi da tempo investe sul brand città del colore per la promozione di Magenta, come l’associazione Fucsina. Per Fucsina la scelta di Pantone è la riprova di una buona intuizione, usare ciò che di unico ha Magenta, ovvero l’unica città al mondo ad avere un colore che ne porti il nome, anche per operazioni di marketing di tutto il territorio, dal ponte degli scalini a Robecco sul Naviglio alla piazza della chiesa di Pontenuovo. “Un colore non convenzionale per tempi non convenzionali: il colore dell’anno 2023 sarà il Magenta”, annuncia il presidente dell’associazione Fucsina Eugenio Ceriani. Questo per gli associati di Fucsina accade “E non per caso: dal giorno in cui è stato sintetizzato per la prima volta, il magenta, con la sua natura prorompente, ha influenzato prima il mondo della moda, poi quello dell’arte e della cultura tutta. Il nome di questo colore porta con sé una storia, profondamente legata al nostro territorio, che lo ha reso ancor più denso di significato: perciò oggi, a distanza di 163 anni, viene scelto ancora una volta per la sua forza immaginifica. Il colore che influenzerà moda, arte e design nel 2023 è assertivo, ma non aggressivo – come motiva Pantone - “proietta dinamismo” – espressione dell’azienda leader nella definizione di stili e tendenze di moda e design - e la sua esuberanza promuove gioia e ottimismo”. “Si apre un nuovo capitolo: benvenuti nel magentaverso”. Fucsina ha già il suo slogan.

