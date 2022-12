Dai più grandi ai piccoli... tutti in campo e la festa ha potuto cominciare. ‘Happy Christmas-tini’: già, perché protagonisti sono stati gli atleti del Basket Mastini.

Dai più grandi ai piccoli... tutti in campo e la festa ha potuto cominciare. ‘Happy Christmas-tini’, allora: già, perché protagonisti sono stati gli atleti del Basket Mastini. Un pomeriggio, insomma, di sport, divertimento, animazione e coinvolgimento nella palestra di via Giolitti a Castano, in occasione dell’ultima partita casalinga della Prima Squadra (serie D). Pronti via con la partita dell’Under 13 gold BAT (Basket Academy Ticino e Basket Lonate Pozzolo) che ha visto i padroni di casa battere 58-45 nientemeno che i pari età dell’Olimpia Milano; quindi, ecco la merenda, prima dell’ingresso sul terreno di gioco della squadra dei ‘grandi’ che ha consolidato il primo posto in classifica, vincendo 73 a 60 con la Pallacanestro Robur et Fides Varese. E per finire, beh non potevano mancare panettone, pandoro e gli auguri, oltre a tanti gadget che sono stati distribuiti ai presenti.

