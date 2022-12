"Pedala... per illuminare gli alberi"

Come dice quel vecchio detto “Hai voluto la bicicletta, adesso pedala...”. Ma stavolta sarà per accendere il Natale. Sì, perché una delle iniziative pensate in piazza Città di Lombardia (sede della Regione) parte dai principi di ecosostenibilità e efficientamento energetico.

Come dice quel vecchio detto “Hai voluto la bicicletta, adesso pedala...”. Ma stavolta sarà per accendere il Natale. Sì, perché una delle iniziative pensate in piazza Città di Lombardia (sede della Regione) parte dai principi di ecosostenibilità e efficientamento energetico. In che modo? Semplice: gli alberi posizionati al centro si illumineranno appunto salendo in sella e pedalando. E chiunque potrà vivere e cimentarsi in prima persona in questa particolare esperienza, che da quando è stata ufficialmente inaugurata nelle scorse settimana ha richiamato e continua a richiamare tante persone, dai grandi ai più piccoli. Un’ulteriore momento per ritrovarsi, stare insieme e trascorrere qualche istante tra i colori, la magia e le atmosfere tipiche del periodo più speciale dell’anno. Forza, allora, via che si va, pronti a dare luce al Natale.

NATALE... SUI PEDALI IN PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!