La creatività, l’ingegno e la passione per far vivere la magia e le emozioni del Natale. Capolavori che racchiudono tradizione e storia, portando il visitatore ad essere letteralmente catturato dalle caratteristiche e dai singoli dettagli. L'arte dei presepi al museo civico di Castano, con la mostra, aperta fino al 6 gennaio e promossa dal Comune con la Pro Loco e l'associazione Amici del Presepio. Diverse, allora, le opere esposte e che potranno essere ammirate martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30, sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!