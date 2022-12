Dopo il successo di pubblico ottenuto nella scorsa stagione teatrale, torna in scena lo spettacolo 'La Leggenda di Belle e la Bestia' che, a partire dal 25 gennaio, sarà in tournée fino ad aprile in molte città italiane, tra cui Napoli, Catania, Ancona, Bergamo e, per la seconda volta, a Milano.

Dopo il successo di pubblico ottenuto nella scorsa stagione teatrale, torna in scena lo spettacolo 'La Leggenda di Belle e la Bestia' che, a partire dal 25 gennaio, sarà in tournée fino ad aprile in molte città italiane, tra cui Napoli, Catania, Ancona, Bergamo e, per la seconda volta, a Milano. Un cast totalmente rinnovato per uno spettacolo originale, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, prodotto dalla Compagnia dell’ORA, specializzata nel family entertainment, che dallo scorso anno è diventata una crescente realtà produttiva nel panorama del musical italiano. Lo spettacolo è firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti - in scena nel ruolo della Bestia - e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di “pura canzone”. Le coreografie di Silvia De Petri raccontano lo spettacolo e il suo magico mondo in modo vivace e diretto. Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati. È proprio questa alternanza a rendere il musical coinvolgente. Le vicende della dolcissima Belle tornano in una versione inedita perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Si passa dalla risata alla commozione con una storia piena di sorprese dove la realtà si mescola all’immaginazione creando quella magia che solo il teatro può fare.

