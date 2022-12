Letizia Moratti a Rho

"Dialogare e programmare, queste sono le due parole d’ordine per una politica che soddisfi i reali bisogni dei cittadini - ha commentato Letizia Moratti - Oggi a Rho un incontro molto produttivo con commercianti, professionisti e liste civiche: suggerimenti, proposte e segnalazioni che ho fatto miei e che faranno parte del mio programma di governo, per una Lombardia a misura di lombardi".

