Da giovedì 15 dicembre è disponibile 'Meno per meno podcast', in esclusiva su RaiPlay Sound, con Niccolò Fabi insieme ai Tlon, ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Concedersi il tempo necessario per una riflessione o un approfondimento sui temi della vita partendo dalle canzoni, come premesse per qualcos’altro e non come conclusioni. L’idea del podcast arriva dopo una serie di incontri e chiacchiere su argomenti che spaziano dalla società al linguaggio, passando per la filosofia e la cultura. Dieci episodi in totale libertà che prendono spunto dalle dieci canzoni scelte da Niccolò Fabi per il suo nuovo album 'Meno per meno', con cui quest’anno celebra i 25 anni di carriera. Niccolò, Maura e Andrea, a dispetto della frenesia che la vita impone oggigiorno, dedicano alle parole e al loro significato tempo e attenzione e, partendo dai testi delle canzoni del cantautore, trovano lo spazio per un momento di confronto vero affrontando tematiche in libertà, con riferimenti musicali, filosofici, letterari e con momenti di immersione nella società e nel mondo che ci circonda. Meno per meno podcast è online dal 15 dicembre su https://www.raiplaysound.it/programmi/menopermeno.

