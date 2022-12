Gloria e Magnificat per i bimbi delle favelas

L'associazione culturale Glass Armonico, con il contributo del Municipio 1 di Milano, organizza un concerto benefico in favore dell’associazione Horizonte Italia Brasile Onlus (www.horizonteitaliabrasile.it).

L'associazione culturale Glass Armonico, con il contributo del Municipio 1 di Milano, organizza un concerto benefico in favore dell’associazione Horizonte Italia Brasile Onlus (www.horizonteitaliabrasile.it). Da anni questa associazione si prodiga ad aiutare i bambini brasiliani delle favelas offrendo loro sostegno allo studio, attività ricreative, servizio mensa, vestiario e materiale scolastico che altrimenti non potrebbero procurarsi, in una struttura protetta, che li ospita durante il giorno. Il concerto è il programma lunedì 12 dicembre alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Carmine, in piazza del Carmine. Il Coro Glass Armonico ed il Coro Polifonico Coro Seduto, diretti da Anita Dordoni interpreteranno due toccanti opere del maestro Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 e Magnificat RV610a-611. L’ingresso è libero, si suggerisce un’offerta volontaria all’associazione Horizonte in sostegno al progetto 'La scuola Horizonte apre anche il sabato'.

