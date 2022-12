Si posizionano i led

La rivoluzione 'verde' è iniziata ad Inveruno: da un mese a questa parte sono stati avviati gli interventi per la posa delle nuova luci a led su tutto il territorio.

In virtù della partnership firmata a gennaio con Hera Luce, il progetto prevede la riqualificazione a Led di circa 1.900 punti luce che consentiranno un risparmio energetico del 67%, pari al consumo medio annuo di 264 famiglie. Previsto anche il potenziamento dell’illuminazione negli attraversamenti pedonali e l’adeguamento degli impianti semaforici.

“Intervento di questo tipo si rilevano essere fondamentali e imprescindibili come servizio alla cittadinanza – spiega il sindaco Sara Bettinelli – in fasi di alti costi energetici permette una riduzione importante dei consumi, ma garantisce anche un’illuminazione migliore per la sicurezza del nostro paese”.

L’intervento costa complessivamente 1.457.000 euro tramite progect financing ,con rata fissa (al netto del cambio energia) di 278.000 euro per 20 anni a carico del comune. La somma annua comprende consumo e manutenzione degli impianti stessi.

