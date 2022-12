Si arricchisce di un momento di animazione “A Legnano puoi…”, il programma di iniziative natalizie organizzata dall’Amministrazione comunale e dal Distretto Urbano del Commercio (DUC): venerdì 9 dicembre a partire dalle 15.30 e sino alle 19 si esibirà per le vie del Centro la Mabò Band, formazione di tre clown musicisti attiva da 25 anni nell’animazione di piazze e centri urbani. Fondatore del Festival internazionale "Clown & Clown" che si tiene ogni anno per una settimana nella sua Città di Monte San Giusto, il trio ha ottenuto il titolo di "Messaggeri del sorriso" dalla Comunità europea facendo guadagnare al piccolo centro il titolo di "Città del sorriso".

