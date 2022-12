I presepi del Lions Club

Torna il concorso Presepi del Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino. Dopo due anni di presenza solamente online, la 30^ edizione del concorso si svolgerà in presenza.

Torna il concorso Presepi del Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino. Dopo due anni di presenza solamente online, la 30^ edizione del concorso si svolgerà in presenza. L’inaugurazione è prevista giovedì 8 dicembre negli spazi del battistero della basilica di San Giovanni a Busto Arsizio, c’è però ancora la possibilità di partecipare con le proprie opere. Il concorso presepi storicamente vuole coinvolgere e dare valore alla creatività e alla manualità degli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, dei ragazzi degli oratori, delle associazioni, dei centri sociali e di tutte le famiglie. "Il presepe è per noi valorizzazione della tradizione, nel senso pieno del termine, affinché si tramandi una verità che rischia di perdersi nel frenetico vivere del nostro tempo. Il presepe è “un segno cristiano che parla alla vita quotidiana” ed è questo che il nostro concorso vuole rappresentare e tramandare soprattutto ai giovani". spiegano i referenti del Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino. "Doverosi i ringraziamenti a Monsignor Severino Pagani per aver messo a disposizione per l’esposizione dei presepi la splendida cornice del battistero della basilica di San Giovanni Battista di Busto Arsizio, al Comune di Busto Arsizio per averci sostenuto con il suo patrocinio, confermando la grande attenzione verso le nostre iniziative, agli sponsor Agenzia Cattolica Assicurazioni di Rossini Paolo, Aquatechnik e Casa di Corte Nuova “Spazio di vita per la terza età” per loro fondamentale sostegno, e ai soci del Club per il grande impegno organizzativo". Tra le opere che saranno esposte sono previsti premi per i primi tre classificati nelle due categorie: “Presepi tradizionali” e “Presepi creativi”. Previsto anche un premio speciale per il presepe che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze dai visitatori della mostra. I premi saranno assegnati da una giuria tecnica. L’inaugurazione della mostra è in programma giovedì 8 dicembre dopo la celebrazione della santa messa delle 11.30 nella Basilica di San Giovanni Battista; la mostra sarà accessibile ai visitatori tutti i sabati e domeniche dal 10 dicembre all’8 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Il 24 e 25 dicembre e il 6 gennaio è prevista la sola apertura pomeridiana. La cerimonia di premiazione avverrà il 22 gennaio 2023 alle 14.30 al cinema teatro Fratello Sole di via Massimo D’Azeglio 1 a Busto Arsizio. Per partecipare e per consegnare la propria opera è possibile contattare gli organizzatori: lceurocis [dot] presepi [at] gmail [dot] com, 335/5244414 / 339/6317934. Regolamento e modulo di iscrizione: https://drive.google.com/drive/folders/1P42o9a5zpEsQB579CWC3M_qf_qQpKGbu...

