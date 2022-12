Danza e prima della Scala a Malpensa

Aspettando la Prima Diffusa 2022, SEA presenta, il 6 dicembre, un momento di danza in aeroporto; mentre il 7 ecco anche la proiezione della prima della Scala.

Aspettando la Prima Diffusa 2022, SEA presenta, il 6 dicembre, un momento di danza in aeroporto, 'La danza/ galop dei bambini' e 'La danza dei genitori': performance di danza tratta da “Lo Schiaccianoci”, in collaborazione con la scuola 'Primaballerina Centro Danza ASD' di Castelletto Ticino (maestra Rossana Seghezzi; alle 18 al Piano Arrivi, zona Arrivi A; alle 18.30 Piano Food Court, zona ristorante Rossopomodoro; alle 19 Piano Partenze, zona check-in 5/9). Quindi, il 7 dicembre ecco la 6^ edizione della proiezione della Prima della Scala alla Porta di Milano (alle 18, diretta della Prima 'Boris Godunov'). Entrambi gli eventi sono aperti a tutti e non è necessaria la prenotazione.

