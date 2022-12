“A Legnano puoi…”, il claim scelto per il programma delle iniziative del Natale 2022, vuole sottolineare tutte le possibilità di divertimento e gli appuntamenti culturali offerti dalla Città nel periodo delle feste con una particolare attenzione rivolta ai bambini e alle famiglie.

“A Legnano puoi…”, il claim scelto per il programma delle iniziative del Natale 2022, vuole sottolineare tutte le possibilità di divertimento e gli appuntamenti culturali offerti dalla Città nel periodo delle feste con una particolare attenzione rivolta ai bambini e alle famiglie. Realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Unione Confcommercio Legnano e Distretto del Commercio con il contributo di diverse realtà associative locali, il programma si compone di una trentina di eventi, oltre alle tre mostre a Palazzo Leone da Perego, Castello e Museo Sutermeister e alla presenza, ormai tradizionale, di attrazioni quali la pista di pattinaggio e la giostrina per i più piccoli. E saranno proprio i bambini, quelli delle scuole primarie, a dare il la al programma sabato 3 dicembre alle 17 con i Canti sotto l’albero che ne accompagneranno l’accensione. I Canti sotto l’albero coinvolgeranno anche le altre zone di Legnano in cui sono stati collocati gli alberi e gli alunni delle scuole dei rispettivi quartieri: il 5 dicembre, in piazza Montegrappa e in via Girardi, e il 14 dicembre nella ZTL di via Venegoni, sempre alle 17. Già da qualche giorno l’atmosfera natalizia si è accesa in piazza San Magno con la collocazione sulla piastra di un igloo che sarà utilizzato per le animazioni rivolte ai bambini in tutti i fine settimana a partire dalle ore 15. È proprio l’elemento igloo a conferire alla piazza il tono elegante scelto per queste festività, una luce fredda a led che esalta il contrasto con il buio delle ore serali e notturne. La scelta di una soluzione a basso consumo come il led risponde alle esigenze di risparmio energetico particolarmente sentite in questo momento così come l’esclusione delle proiezioni luminose fatte dal Comune sugli edifici della piazza. Fra le novità in piazza, la presenza, nei fine settimana, dell’ufficio postale di Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare la loro letterina, mentre la giostrina, per facilitare lo svolgimento di alcune iniziative, sarà collocata in via Luini a ridosso dello spazio verde alle spalle dell’abside della basilica. Altro elemento di novità, pensato per bambini e famiglie, sarà il trenino, che percorrerà le vie della ZTL centrale dalle ore 10 del 3, 8, 10 e 11 dicembre: le corse saranno gratuite, ma per motivi organizzativi bisognerà dotarsi di un biglietto per salire a bordo. Un nuovo momento di animazione itinerante per le vie del Centro, nei pomeriggi del 4 e del 23 dicembre, sarà la ballerina sul carillon, ossia una danzatrice che compirà i suoi movimenti su un pianoforte motorizzato. Appuntamento consolidato, invece, che vede protagonisti i bambini è il Presepe vivente con gli alunni della primaria Arca, in programma il 17 dicembre alle 16 in piazza San Magno. A cura dei commercianti, oltre agli addobbi e alle illuminazioni collocate nelle vie del Centro, saranno il Natale nell’Antico Corso (voci e suoni del natale mercatini e altro in corso Garibaldi) domenica 4 dicembre, il Natale in via Cavallotti il 10 e 11 dicembre e in Largo Seprio il 17 e il 18 dicembre. Nelle vetrine di alcuni negozi saranno inoltre ospitati i lavori delle classi del primo ciclo delle primarie, che hanno decorato le sagome degli alberelli distribuite nelle scuole nei giorni scorsi. A onorare uno dei dolci simbolo del Natale ritorna, dopo gli anni segnati dalle restrizioni imposte dal covid, “Arte Panettone”, la due giorni (10 e 11 dicembre) a Palazzo Leone da Perego con possibilità di degustazioni e acquisto dei prodotti dei pasticceri del territorio. Al programma degli eventi concorrono anche le due contrade del Centro cittadino: Sant’Ambrogio con il Mercatino di Natale in via XXV Aprile il 7 e 8 dicembre e San Magno con “Babbo Natale e gli elfi” in piazza l’11 dicembre dalle 10. Appuntamento tradizionale nel periodo natalizio è quello con un altro mercatino, Tuttonatura, il 18 dicembre in via Luini. Diverse le proposte musicali in programma: il 4 dicembre alle 16 con il concerto “La musica incontra la magia del Natale” offerto dall’associazione musicale Giuseppe Verdi nella chiesa dei Santi Magi; il 17 dicembre con la fanfara dei bersaglieri in congedo “Aurelio Robino” alle 17 nelle Gallerie Cantoni e il concerto della Scuola di Musica Niccolò Paganini alle 21 nel Teatro Tirinnanzi; il 18 dicembre con il Corpo Bandistico Legnanese alle 10.30 nelle Gallerie Cantoni; il 6 gennaio con l’Orchestra Filarmonica Europea impegnata nel Gran concerto dell’Epifania alle 16.30 al Teatro Tirinnanzi. Quest’anno il programma di eventi natalizi comprende anche due appuntamenti con il teatro, gli spettacoli che concorrono al premio “Felice Musazzi”, “U Contrà” di Nino Martoglio e “La Pastiera” di Anna Maria Pignataro, in scena, rispettivamente, il 6 e il 13 dicembre in Sala Ratti. Le offerte culturali per il Natale comprendono le mostre “Essere Guido Crepax”, dal 3 al 22 gennaio a Palazzo Leone da Perego, “75 anni nell’evoluzione dell’arte” sino all’8 gennaio al Castello visconteo e “Le Storie straordinarie di Palmira” sino al 17 dicembre al museo Sutermeister; la conferenza su “Il presepe del Settecento napoletano” tenuta da Ruggero Cioffi con degustazione di dolci della tradizione partenopea il 17 dicembre alle 16 a Palazzo Leone da Perego. Tra le proposte della Biblioteca di Legnano per i bambini: l’11 dicembre alle 10.30 alla Sala Ratti, in occasione della proiezione del film “La befana vien di notte 2 – le origini” si terrà la presentazione dell’omonimo libro di Sarah Spinazzola; la seconda edizione del Christmas Book party il 17 dicembre, dalle 10.30 alle 13 nella “Marinoni” e “Giochiamo insieme!”, il 20 dicembre dalle 21 con giochi da tavolo nelle sale della biblioteca. Novità in programma è il “Natale degli sportivi”, momento organizzato il 14 dicembre alle 19.00 nella Basilica di San Magno dall’Associazione Società Sportive per premiare gli atleti che, nel 2022, si sono distinti per risultati e fair play. La pista di pattinaggio “Legnano ice park” sarà aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30.

