Solo viso, solo capelli o entrambi?

“Avrei proprio bisogno di staccare la spina e starmene in una SPA a non far nulla” si dice spesso. I terapeuti consigliano fasi di micro-relax più frequenti che permettano al corpo e alla mente di rigenerarsi.

A tutte noi è successo di dire almeno una volta nella vita “Avrei proprio bisogno di staccare la spina e starmene in una SPA a non far nulla”.

Questa espressione arriva sempre al culmine di periodi particolarmente complessi, tesi e pieni di preoccupazioni. Sono parole che rappresentano una spia di pericolo, e ne siamo consapevoli.

Il vero problema è passare dalle parole ai fatti: non sempre è possibile prendere le ferie e congelare per qualche giorno tutti gli impegni quotidiani per rigenerarsi in una bella SPA.

Molti studiosi, affermano che “non è sano per la mente e l’anima” adottare un approccio nel quale ci si carica di stress per lunghi periodi di tempo per poi ricercare disperatamente un breve momento di relax (alla quale seguirà inesorabilmente un’altra fase di stress).

I terapeuti consigliano infatti fasi di micro-relax più frequenti che permettano al corpo e alla mente di rigenerarsi più spesso senza arrivare ad un eccesso di cortisolo (l’ormone prodotto in eccesso durante le fasi di stress).

Piccolo relax, grande regalo

Seguendo i consigli dei vari studiosi dell’anima e della mente, nel nostro salone abbiamo adottato la filosofia del piccolo relax ripetuto nel tempo.

Che si tratti di una coccola per i capelli o per il viso, il nostro metodo di lavoro prevede sempre:

lavatesta comodi e separati dalla zona phon

coperta e tisana mentre ti godi la comodità dei lavatesta

nessun inutile chiacchiericcio

massaggi rilassanti e trattamenti per una disconnessione totale dalla frenesia

consulenza trucco e trattamenti viso dedicati

Ovviamente tutto questo relax va a braccetto con una scelta oculata dei trattamenti più adatti ai tuoi capelli e al tuo viso.

Questo Natale hai due scelte:

continuare a lamentarti che ti manca il tempo per staccare la spina

passare ai fatti e regalarti la coccola che tanto desideri

E per premiarti, quest’anno acquistando i nostri trattamenti per capelli, puoi risparmiare dai 9 ai 21 euro!

Sii altruista!

Visto che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, perché non regalare un piccolo momento di relax anche alle persone che sono più importanti per te?

Se le Gift Card non ti stanno tanto simpatiche, non hai ancora visto le nostre! Le nostre tessere sono piacevolmente griffate, racchiuse in un’elegante scatolina nera, sono sigillate con un nastro e all’interno c’è già il biglietto dove potrai scrivere i tuoi auguri.

E se la tua amica va da un altro parrucchiere?

Nessun problema! Perché non regalarle un nuovissimo trattamento viso, a scelta tra illuminante, detossinante e rivitalizzante? O perché non regalarle una Consulenza Trucco con Barbara? In questo modo potrà venire in salone solo per i trattamenti viso senza forzarla a cambiare le sue abitudini.

Tutte noi ti auguriamo che tu possa godere del meritato momento di relax. Ti facciamo i nostri più sinceri Auguri e ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram.

