Un nuovo mezzo per la Protezione civile di Turbigo. Grazie alla partecipazione ad un bando regionale, la Prociv è risultata, infatti, ammessa e finanziata completamente.

Un nuovo mezzo per la Protezione civile di Turbigo. Grazie alla partecipazione ad un bando regionale, la Prociv è risultata, infatti, ammessa e finanziata completamente per l’acquisto appunto di un nuovo veicolo, al posto dell’attuale Bremach utilizzato in caso di calamità naturali. “Sarà quindi un acquisto che non graverà sulle casse comunali e che garantirà un servizio di eccellenza sia per i turbighesi che non - scrive il sindaco Fabrizio Allevi - Voglio ringraziare l’assessore di riferimento per i gruppi di protezione civile, Andrea Azzolin, e gli uffici comunali”.

