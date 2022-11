Sardone commissario per la Lega

Svolta nella Lega per quanto riguarda la Lombardia, Fabrizio Cecchetti: "Un grazie all’amico Stefano Bolognini e buon lavoro a Silvia Sardone, nuovo commissario provinciale".

Questa mattina ho ricevuto le dimissioni del commissario cittadino di Milano, Stefano Bolognini, dimissioni di cui ho preso atto e a questo punto ho deciso di nominare come nuovo commissario cittadino l’on. Silvia Sardone che guiderà la Lega di Milano fino al congresso. Ringrazio l’amico Stefano Bolognini per il grande lavoro svolto in questi anni a Milano e per l’impegno quotidiano sempre profuso: impegno quotidiano che Bolognini continuerà a mettere, come ha sempre fatto, per la campagna elettorale per la Regione Lombardia. Ringrazio Silvia Sardone per aver accettato questo incarico che, ne sono certo, svolgerà con l’attenzione e la passione con cui porta avanti le sue battaglie per Milano e per i milanesi." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

