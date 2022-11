Festa di Natale

Le atmosfere e la magia del Natale: l'appuntamento, promosso dalla Pro Loco Vanzaghello in collaborazione con l'Amministrazione comunale, è l'8 dicembre. Dalle 10.30 alle 18, allora, ecco il mercatino natalizio, mentre alle 11 sfilata del Complesso Bandistico Vanzaghellese ed esibizione musicale degli allievi di Muiskademia; alle 11.15, poi, 'Natale in un click' e dalle 14.30 'Belleville Stompers - trio jazz live'. Ancora, alle 15.30, spettacolo di bolle di sapone giganti - Acrofire e alle 16 parata di trampolieri con ali luminose (Lunaridens e Acrofire); alle 16.30, invece, accensione dell'albero di Natale con gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria ed esibizione del piccolo coro San Paolo di Milano e accensione delle luminarie realizzate dalla Pro Loco. Infine, alle 17.30, spettacolo di fuoco (Lunaridens). Durante tutta la giornata, inoltre, mini luna park e street food Pro Loco.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!