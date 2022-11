Le tre Pietà di Michelangelo

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio e il contributo del Comune, propone per venerdì 2 dicembre, alle 21, una serata dedicata alle tre Pietà di Michelangelo, in mostra presso Palazzo Reale a Milano.

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio e il contributo del Comune, propone per venerdì 2 dicembre, alle 21, una serata dedicata alle tre Pietà di Michelangelo, in mostra presso Palazzo Reale a Milano. La conferenza a cura della dottoressa Eleonora Granese sarà un’anticipazione della visita guidata, organizzata sempre dalla Pro Loco, per domenica 4 dicembre a Milano alla Basilica di Sant’Ambrogio ed a Palazzo Reale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!