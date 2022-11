Il Treno dell’Avvento, riccamente addobbato, partirà dalla stazione FART di Muralto il 4 dicembre proponendo ai suoi passeggeri un viaggio alla scoperta del suggestivo paesaggio invernale delle Centovalli.

L’amato treno storico, composto per l’occasione da un elettrotreno e da un vagone del 1963, domenica 4 dicembre cambierà d’abito regalando a grandi e piccini i colori e la sfavillante allegria del periodo natalizio.

Il Treno dell’Avvento, riccamente addobbato, partirà dalla stazione FART di Muralto alle ore 13:02 proponendo ai suoi passeggeri un viaggio alla scoperta del suggestivo paesaggio invernale delle Centovalli.

A Camedo, lo spirito natalizio accoglierà i viaggiatori in arrivo deliziandoli con vin brulé e castagne, proponendo un mercatino natalizio allestito all’interno del deposito treni di Camedo e offrendo ai più piccoli momenti magici in compagnia di Babbo Natale e una golosa sorpresa offerta dalla Pro Centovalli e Pedemonte.

Un pomeriggio all’insegna della tradizione e dell’allegria che si concluderà con il viaggio di ritorno a bordo del Treno dell’Avvento in partenza da Camedo alle ore 15:55.

I posti a disposizione sul Treno dell’Avvento sono limitati. I biglietti possono essere acquistati online su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART a Muralto (T. 091 751 87 31 - labiglietteria [at] centovalli [dot] ch).

