Tutto pronto per l'accensione dell'albero e delle luci di Natale in via Milano a Busto Arsizio. L'appuntamento è sabato 26 novembre alle 18. Già a partire dalle 17, comunque, saranno distribuiti dei voucher per ritirare gratuitamente un bicchiere di cioccolata calda in alcuni bar e pasticcerie della città (buoni validi fino al 30 novembre), mentre a disposizione dei bambini anche dei buoni per lo zucchero filato, da ritirare in via Cardinal Tosi, vicino all’albero di Natale di luci. Sarà inoltre possibile salire a bordo del trenino di Natale per fare un giro gratuito per le vie del centro (dal 3 dicembre il trenino sarà presente tutti i pomeriggi e collegherà piazza san Giovanni ai parcheggi limitrofi al centro). Ma non è finita... all'inaugurazione, infatti, parteciperà la banda dei Babbi Natale che suonerà i più celebri brani natalizi. Poco prima dell'accensione una grande sorpresa per tutti: uno spettacolo di droni che voleranno sopra l’albero disegnando soggetti natalizi.

