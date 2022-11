Si tiene sabato 26 novembre a partire dalle 15.30 'Autunno al Castello tra storia, cultura e arte', evento collaterale di '75 anni nell’evoluzione dell’arte 1947-2022'.

Si tiene sabato 26 novembre a partire dalle 15.30 'Autunno al Castello tra storia, cultura e arte', evento collaterale di '75 anni nell’evoluzione dell’arte 1947-2022', la mostra in occasione dei tre quarti di secolo dell’Associazione Artistica Legnanese. Il programma si apre all’insegna della poesia con la lettura dei componimenti del primo presidente di AAL, Giuseppe Tirinnanzi, e di un altro socio storico, giornalista e scrittore, Piero Guido Conti. Seguirà la presentazione di una decina fra gli autori selezionati per scrivere componimenti da abbinare alle opere in mostra e la lettura di questi da parte di Giorgio Orsini. La presentazione sarà a cura di Rosy Gallace, che ha curato la selezione dei sessanta autori che hanno inviato poesie. A inframmezzare le letture l’intervento della psicologa Cinzia della Vedova, che tratterà di creatività sotto il profilo psicologico e biologico, e del musicista Michele Sangineto, che farà risuonare uno strumento antichissimo, il salterio ad arco. L’ingresso è libero.

