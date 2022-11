"Basta violenze": flash mob, murale, mostra e letture

Le voci che si leveranno forti e chiare. Gli uni affianco agli altri per dire e ribadire "Basta violenze". In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ecco, infatti, venerdì 25 novembre a Castano una serie di momenti per riflettere e confrontarsi.

Le voci che si leveranno forti e chiare. Gli uni affianco agli altri per dire e ribadire "Basta violenze". In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ecco, infatti, venerdì 25 novembre a Castano una serie di momenti per riflettere e confrontarsi. Si comincerà, allora, in piazza Mazzini alle 10 con un gazebo e il flash mob 'Non è amore', ideato e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Torno Lab; quindi alle 10.30 spazio alla presentazione di un’opera di decoro urbano e letture a tema con Auser Volontariato Castano e Filo Rosa Auser; mentre alle 10.45, alla Casa dei Castanesi, si terrà l’inaugurazione di un murale contro la violenza di genere, donato da Presidio Soci Nova Coop, e a seguire flash mob. Infine, alle 20.30 al Museo Civico, taglio del nastro per la mostra fotografica 'Ric-Amati' di Romina Pilotti e alle 21 presentazione dell’associazione Filo Rosa Auser lettura teatrale 'La vita negata: l’impossibile arte di Camille Claudel' a cura della compagnia teatrale Il Punto.

