Musica per dire no alla violenza sulle donne. È in programma sabato 26 novembre, nell’auditorium Don Besana di Busto Garolfo (via Manzoni, 50), 'Note rosse su pagine bianche', concerto benefico a favore del centro antiviolenza territoriale E.Va odv. Promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme con il Circolo Culturale e Ricreativo della banca e Bcc Insieme Mutua, e con il patrocino del Comune, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vedrà in scena il quintetto Clara in Jazz in un viaggio nel presentare sette donne vittime di violenza che però hanno trovato nella musica la loro salvezza. "Con questo concerto rinnoviamo la partnership avviata quattro anni fa con il centro antiviolenza E.Va odv attraverso il sostegno delle attività e la diffusione di una sempre maggiore sensibilizzazione contro la violenza di genere", ricorda il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. "In questa nostra azione vogliamo anche coinvolgere tutti coloro che interverranno al concerto: non solamente le offerte raccolte durante la serata saranno infatti devolute a E.Va odv. Ma chiederemo ai presenti di farsi portatori di una coscienza non violenta". Prosegue il sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi: "Sul fronte della violenza contro le donne c’è ancora tanta strada da fare a livello educativo e non solo. Attraverso i corsi di alfabetizzazione per donne straniere come amministrazione comunale cerchiamo di fornire gli strumenti per far emergere il fenomeno della violenza domestica. Inoltre, collaboriamo con le scuole in un progetto dedicato ai ragazzi che si trovano nella delicata età delle scuole secondarie di primo grado". Il fronte della prevenzione e dell’azione educativa sui giovani è fondamentale. Spiega infatti Emilia Barni, presidente di E.Va odv: "Molti maltrattanti sono figli di maltrattanti. È quindi importante avviare campagne educative nelle scuole per comprendere eventuali situazioni di fragilità e quindi fare un’azione di prevenzione". E.Va odv, centro antiviolenza che opera sui territori di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Saronno, accoglie ogni anno quasi 250 donne vittime di violenza, di queste una cinquantina proviene dall’area del Legnanese. "Quest’anno probabilmente il numero sarà anche superiore - prosegue Barni -; un numero in crescita che, tendenzialmente, dimostra l’importanza delle campagne di sensibilizzazione nel portare le donne a denunciare e per far sapere loro che c’è una rete pronta ad accoglierle e ad aiutarle. Di questa rete fa parte anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ha condiviso i nostri valori e il nostro impegno nel mettere in campo un’attività svolta con personale professionale". Protagonista del concerto 'Note rosse su pagine bianche' è il quintetto Clara in Jazz composto da Clara Dellavalle (voce), Claudio Pozzi (pianoforte), Moreno Falciani (sax, flauto traverso e clarinetto), Guido Lazzaroni (batteria) e Marcello Testa (contrabbasso). Durante la serata saranno proposte le vite di grandi musiciste a partire dagli anni ’50 ad oggi, che hanno subìto violenze e che non sempre hanno vinto. La loro anima verrà messa a nudo attraverso i loro brani più belli e con testi e immagini toccanti. Inizio alle 21, ingresso libero.

