Il bando dell'assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia denominato 'Sostegno del sistema fieristico lombardo 2023', misura che può disporre complessivamente di 1 milione di euro. I PROGETTI AMMISSIBILI - Il bando prevede contributi a fondo perduto per diversi progetti. Dettagliatamente: digitalizzazione dei servizi offerti, promozione e la pubblicità delle manifestazioni, ricerca, l'invito e l'accoglienza di buyer e operatori economici esteri, animazione delle manifestazioni fieristiche, con eventi all'interno e anche all'esterno della manifestazione e predisposizione di aree speciali destinate a specifici target di impresa (giovani imprenditori, startup, designer ecc...). CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE - Attraverso il bando è possibile accedere a un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di 50.000 euro per progetti riguardanti fiere di livello internazionale o nazionale e 30.000 euro per quelli di livello regionale o alla prima edizione. LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Il Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2023 si chiude alle 16 del 15 dicembre. Ciascun soggetto organizzatore può presentare una sola domanda relativa a una sola manifestazione fieristica. Sono ammissibili eventi in presenza, eventualmente affiancati da una versione virtuale in corrispondenza con quella fisica. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi online di Regione Lombardia.

