La 6^ Milano Music Week

Al via lunedì 21 novembre la sesta edizione della Milano Music Week, che si preannuncia particolarmente intensa, con tanti ospiti ed eventi in tutta Milano.

Al via lunedì 21 novembre la sesta edizione della Milano Music Week, che si preannuncia particolarmente intensa, con tanti ospiti ed eventi in tutta Milano. Nur Al Habash è la direttrice artistica di questa sesta edizione affiancata dai curatori speciali Colapesce e Dimartino che incontreranno il pubblico e si esibiranno in uno showcase acustico alla Tower Hall di UniCredit (27 novembre alle 18.30), che hanno organizzato i panel “A far l’amore comincia tu: il sesso nella musica italiana” con Villabanks, Francesco Bianconi e Ditonellapiaga (24 novembre - ore 18.30 - Arci Bellezza) e “Musica e impegno sociale: ha ancora senso?” con Eugenio Finardi, Maria Antonietta e Cecilia Sala (26 novembre - ore 17.00 – YellowSquare Milan), oltre all’evento di chiusura della Milano Music Week con il concerto del supergruppo "Les Amazones D'Afrique", il collettivo musicale africano tutto al femminile, e il dj set di Montparnasse Musique, che unisce il produttore algerino-francese Nadjib Ben Bella e dj Aero Manyelo del Sudafrica (27 novembre - Santeria Viale Toscana). Lunedì 21 novembre alle 17.30 si terrà la prima imperdibile esibizione della Milano Music Week con la performance unica che Andrea, Matteo e Virginia Bocelli regaleranno alla città. Un set dalla terrazza del Mondadori Megastore di Piazza Duomo per salutare Milano e inaugurare la settimana della Musica. Eccezionalmente insieme per la prima volta in Italia, i tre artisti si esibiranno in una performance suggestiva che farà immergere il pubblico e l'intera piazza nella magica atmosfera natalizia, eseguendo in anteprima alcuni brani estratti dal loro primo album insieme "A Family Christmas". Successivamente Andrea, Matteo e Virginia incontreranno i fan all’interno dello store. Informazioni: www.mondadoristore.it/bocelli-evento-album/. Tra gli eventi da segnalare nella giornata di lunedì 21 novembre, l’annuale Convegno Istituzionale di Inaugurazione all’Apollo Club alle ore 16.30. Interverranno il Sindaco di Milano Beppe Sala, l’Assessore alla Cultura Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Presidente di Assomusica Vincenzo Spera, il CEO di FIMI Enzo Mazza, il Direttore Generale di Nuovo Imaie Maila Sansaini e il Consigliere di Gestione Siae Paolo Franchini. Allo YellowSquare Milan cominceranno al pomeriggio gli incontri con gli artisti: Alfa e Mattia Stanga dialogheranno sul tema “Tutto quello che ci fa ridere di più”, Sick Luke racconterà la sua storia, Paola Zukar sarà ospite di Luca de Gennaro del format “All Access Area”.

Radio 2, radio ufficiale della Milano Music Week, avrà un corner allo YellowSquare Milan il 21 e il 22 novembre attivo dalle 14.00 alle 16.00, dove intervisterà gli ospiti collegandosi in diretta con “La versione delle due”, il programma di Andrea Delogu e Silvia Boschero! Mi-Tomorrow distribuirà la guida cartacea per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti. CPM Music Institute darà il via sempre lunedì all’Open Week con tanti incontri, masterclass e ospiti speciali tra artisti e addetti ai lavori. Tv Sorrisi e Canzoni, il magazine punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, lunedì 21 novembre festeggerà i suoi primi 70 anni con un evento esclusivo: una grande festa per celebrare lo spettacolo e la creatività insieme a cantanti e artisti. Potranno partecipare anche alcuni fortunati lettori, scelti tra coloro che avranno inviato alla redazione il messaggio più originale sul perché amano e leggono Sorrisi ogni settimana.

Sarà inoltre una sera ricca di concerti, tra i quali Venditti & De Gregori al Teatro degli Arcimboldi, Luchè al Mediolanum Forum di Assago, Jack Harlow all’Alcatraz, La Rappresentante Di Lista al Fabrique e Sissi all’Arci Bellezza. Milano Music Week 2022 è promossa e fortemente voluta da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori e SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori. È organizzata per il secondo anno da Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani. Partecipano in qualità di partner A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, Evolution, FEM Federazione Editori Musicali, KeepOn LIVE, PMI Produttori Musicali Indipendenti e SCF. La direzione artistica è affidata a Nur Al Habash, direttrice della Fondazione Italia Music Lab, che ha ricevuto il testimone dallo storico curatore Luca de Gennaro. Il main sponsor di questa edizione è UniCredit che accompagna il pubblico durante tutti gli eventi della Milano Music Week offrendo esclusive opportunità di entrare in contatto con gli artisti e ospiterà nella propria sede l’intervista e lo showcase dei curatori speciali Colapesce e Dimartino.

