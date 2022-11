Coprogrammazione per il 'Museo dei bambini'

Sul sito del Comune di Legnano l’avviso della procedura di coprogrammazione per individuare ipotesi gestionali del 'Museo dei bambini', nel complesso di via Pontida.

Sul sito del Comune di Legnano l’avviso della procedura di coprogrammazione per individuare ipotesi gestionali del 'Museo dei bambini', nel complesso di via Pontida. "La via della partecipazione ci sembra essenziale per immaginare il futuro di un bene pubblico identitario, come il complesso di via Pontida che restituiremo a Legnano - dichiara Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva - Da qui la scelta di utilizzare una procedura, la coprogrammazione, che promuove la partecipazione attiva degli enti del terzo settore per immaginare soluzioni che dovranno essere idonee e rispondere ai bisogni espressi dalla città. Ricordo, infatti, che in via Pontida si realizzerà non soltanto la riqualificazione degli immobili storici, ma anche l’incremento della dotazione verde nell’area dell’attuale piazzale; aspetti che rivestono una rilevanza pubblica e che rappresentano una potenzialità da mettere a frutto nel migliore dei modi. Si tratta di un passaggio fondamentale per la costruzione di quella “Città dei Bambini” su cui l’amministrazione è impegnata a lavorare". Scopo della procedura di evidenza pubblica è formulare ipotesi gestionali economicamente sostenibili degli immobili di via Pontida, destinati alle attività di animazione sociale e culturale rivolte ai bambini e alle bambine; ipotesi che individuino i bisogni da soddisfare e i destinatari degli interventi e delle azioni, gli interventi e le azioni necessari, le modalità di realizzazione degli stessi, le risorse necessarie, quelle disponibili e le modalità di reperimento di quelle mancanti e l’articolazione degli spazi interni ed esterni del complesso immobiliare destinato ad attività coerenti e funzionali al progetto gestionale. L’attività di co-programmazione consisterà in una serie di incontri presieduti dall’amministrazione comunale i cui esiti daranno forma a un atto di giunta. La durata dell’attività di coprogrammazione è fissata in un mese a partire dalla costituzione del gruppo di lavoro, termine che potrà essere prorogato di un altro mese. La partecipazione all’attività di co-programmazione è gratuita. L’intervento di riqualificazione del complesso di via Pontida ha un importo di 3 milioni 670mila euro, di cui 2 milioni 975mila euro coperti da risorse PNRR nell’ambito del progetto 'Come in'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!