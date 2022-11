In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, a Magnago lo uno spettacolo teatrale dal titolo 'Ferite a Morte'.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale di Magnago propone per il 25 novembre alla 21 uno spettacolo teatrale dal titolo 'Ferite a Morte', a cura della Compagnia dei Gelosi. L’evento si terrà presso la sala conferenze di via Lambruschini a Magnago, con ingresso libero. Un’occasione per ricordare ancora una volta, che purtroppo sono tante le donne che subiscono violenze, maltrattamenti fisici e psicologici anche all’interno delle mura domestiche; un’occasione per invitare a denunciare, a chiedere aiuto nella speranza che questi atteggiamenti vengano fermati.

