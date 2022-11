Il dottor Illuminati va via

Dopo soli 4 mesi di servizio nella comunità di Inveruno, il dottor Enrico Illuminati, che aveva preso il posto della dottoressa Balti, a fine novembre lascerà il posto.

Dopo soli 4 mesi di servizio nella comunità di Inveruno, il dottor Enrico Illuminati, che aveva preso il posto della dottoressa Balti, a fine novembre lascerà il posto. “Queste sono le informazioni che anche noi come Comune abbiamo ricevuto da ATS, autorità competente in ambito sanitario in questo caso – commenta il sindaco Sara Bettinelli – Il fatto è che il dottor Illuminati è un “temporaneo” e nel momento in cui sceglie il posto un medico che compare come “definitivo” in graduatoria, questo prende il posto”.

Tra i cittadini assistiti dal dottor Illuminati si è diffuso un po’ di malcontento, soprattutto sui social: “Non mi sembra giusto che dopo 4 mesi si debba già cambiare!”, “Tra l'altro, se non erro, il dottor Buttero è prossimo alla pensione tra un paio di mesi circa... Chi prenderà il suo posto? Non possono lasciar l'Illuminati dov'è e sostituire direttamente il Buttero quando è il momento?”: questi i commenti nel gruppo “Sei di Inveruno se...”. “Ora stiamo approfondendo con Ats per avere maggiori informazioni anche noi”, conclude Bettinelli. Il nuovo medico di base dovrebbe entrare in servizio con il 1° di dicembre.

