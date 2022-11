'A Ruota Libera': Camilla Galbiati a Radio Magenta

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Camilla Galbiati, insegnante, pedagogista e dal 2019 vicepresidente dell’associazione “Gerusco” di Robecco sul Naviglio. Si tratta di “A Ruota Libera”, un format creato per raccontare, tra un disco e l’altro, storie di sport e di sportivi.

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Camilla Galbiati, insegnante, pedagogista e dal 2019 vicepresidente dell’associazione “Gerusco” di Robecco sul Naviglio. Si tratta di “A Ruota Libera”, un format creato per raccontare, tra un disco e l’altro, storie di sport e di sportivi, di donne e di uomini, alcune già note, ma che non ci stancheremo mai di ascoltare; quelle dei pionieri e dei matti (che a volte sono la stessa cosa!), quelle degli effimeri vincitori e degli eterni perdenti, quelle andate, ma che a volte ritornano e quelle che ci stavano aspettando dietro l’angolo. "Cos’è “A Ruota Libera”? Prima ditemi che significato ha per voi parlare di sport! – spiega la conduttrice Camilla Galbiati - Se siete di quelli che per vizio o per distrazione non possono fare a meno di commuoversi davanti a Marco Pantani che attacca sul Mortirolo, o di emozionarsi vedendo l’ennesimo dribbling di George Best, o di restare senza fiato guardando Gilles Villeneuve arrivare ai box su tre ruote, allora siete pronti per questo nuovo programma radiofonico". Dal prossimo 19 novembre la trasmissione “A Ruota Libera” andrà in onda ogni sabato alle 11 e in replica lunedì alle 17 e il mercoledì alle 10. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta: www.soundcloud.it/radiomagenta. Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale e anche tramite Apple Car Play e Android Car. Inoltre, Radio Magenta è presente sui Social Media e nelle principali Piattaforme On Line di musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!