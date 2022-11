“CONSUMA DI MENO PER AVERE DI PIÙ”

A Cassano Magnago, a supporto della situazione emergenziale idrica, energetica e delle materie prime sarà presentato un convegno, unito ad una campagna di comunicazione, dedicato al risparmio energetico.

A Cassano Magnago, a supporto della situazione emergenziale idrica, energetica e delle materie prime sarà presentato un convegno, unito ad una campagna di comunicazione, dedicato al risparmio energetico.

Visto il periodo di turbolenze internazionali che ancora non vede una via di uscita definitiva anche Cassano Magnago ha deciso di mobilitarsi sul tema dell’emergenza energetica attuale, mettendo in atto una vera e propria campagna per la sensibilizzazione al risparmio per tutta la popolazione e per le aziende.

Sarà una campagna suddivisa su più fronti la cui partenza sarà durante il convegno con vari ospiti e interventi che si terrà sabato 19 novembre alle ore 10.00, presso la sala del Consiglio Comunale nella prestigiosa cornice di Villa Oliva, scelta perché luogo istituzionale della città e per la Storia, il prestigio e per il contesto green in cui si trova.

L’evento verrà trasmesso in diretta on line sulle piattaforme Social.

Interverranno tre corpi di interlocutori: i Relatori, che ci presenteranno indicazioni, iniziative, aggiornamenti e suggerimenti per l’inverno, i Giornalisti, che rappresentano la fondamentale parte mediatica necessaria per trasferire alla cittadinanza le informazioni nella maniera più chiara possibile e infine una parte tecnica raccontata dalle attività commerciali partner dell’iniziativa, che interverranno con il loro know-how al fine di orientarci al meglio verso l’importante cambiamento di transizione energetica e la valutazione di scenari e accorgimenti per il futuro.

La sala Comunale avrà inoltre un’ampia area per gli stakeholders, convocati in rappresentanza di tutta la parte sociale, sportiva, associativa ed Imprenditoriale.

Durante il convegno verranno presentate istruzioni, consigli e suggerimento per l’uso delle energie alternative. Sarà presente un importante esperto del settore della comunicazione ovvero il coach per il management Nicola Pisani, poiché fondamentale sarà agire sulle proprie abitudini inconsce e relative barriere mentali, per poter modificare cattive consuetudini che ci inducono a non essere attenti al risparmio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!