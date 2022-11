Treno del Foliage: 30 mila viaggiatori

Il Treno del Foliage ha registrato nella prima parte d'autunno un vero e proprio record di viaggiatori, 30.000 in sole tre settimane.

Il Treno del Foliage ha registrato nella prima parte d'autunno un vero e proprio record di viaggiatori, 30.000 in sole tre settimane. Approfittando di una “natura in ritardo” – il meglio dei colori autunnali infatti, a causa delle temperature primaverili registrate del mese di d'ottobre, deve ancora arrivare – la Ferrovia Vigezzina-Centovalli invita tutti coloro che non sono riusciti a viaggiare sul Treno del Foliage tra ottobre e novembre (nei weekend i posti si sono esauriti in pochissimo tempo) ad approfittare delle prossime due settimane per un 'Foliage tutto italiano'.

