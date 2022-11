Sarà aperta al pubblico dal 12 novembre al Museo Civico Sutermeister 'Le storie straordinarie di Palmira', la mostra fotografica dedicata al sito archeologico siriano e al ricordo della professoressa Maria Teresa Grassi, docente di Archeologia delle Province Romane presso l’Università degli Studi di Milano.

Sarà aperta al pubblico dal 12 novembre al Museo Civico Sutermeister 'Le storie straordinarie di Palmira', la mostra fotografica dedicata al sito archeologico siriano e al ricordo della professoressa Maria Teresa Grassi, docente di Archeologia delle Province Romane presso l’Università degli Studi di Milano. Nella mostra prenderanno forma l’identità e la memoria di Palmira attraverso la narrazione della studiosa, responsabile del sito per l’Italia fra il 2007 e il 2020, anno della sua scomparsa, che guiderà il visitatore alla riscoperta delle diverse testimonianze sparse nei musei, nei centri di ricerca e nelle biblioteche di tutto il mondo. La fama planetaria del sito archeologico di Palmira è legata alla drammatica guerra che dal 2011 ha stravolto la popolazione e il patrimonio culturale della Siria, ma i suoi monumenti, i suoi reperti, le sue epigrafi testimoniano storie straordinarie di dialogo tra culture assai diverse, che hanno reso unica l'antica città carovaniera un autentico melting-pot. Per i primi quattro sabato pomeriggio di apertura saranno organizzate visite guidate precedute da brevi relazioni d’approfondimento: sabato 12 novembre 'La storia straordinaria di Palmira', sabato 19 novembre 'La missione archeologica italiana a Palmira', sabato 26 novembre 'Zenobia, regina di Palmira', sabato 3 dicembre 'Palmira, città carovaniera'. Per prenotare: 0331/543005 oppure museocivico [at] legnano [dot] org. La mostra fotografica sarà aperta al pubblico da sabato 12 novembre a sabato 17 dicembre con i seguenti orari: martedì-sabato 9-12/14.30-17, domenica 9-12.

