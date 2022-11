Scuolabus dal 15 novembre

La vicenda sembrava diventata un'odissea. Dopo due bandi andati a vuoto, però, il servizio di scuolabus destinato agli alunni di Bareggio ha finalmente un titolare che se ne potrà occupare. Il nuovo corso del trasporto degli studenti bareggesi nei loro plessi scolastici partirà martedì 15 novembre.

La vicenda sembrava diventata un'odissea. Dopo due bandi andati a vuoto, però, il servizio di scuolabus destinato agli alunni di Bareggio ha finalmente un titolare che se ne potrà occupare. Il nuovo corso del trasporto degli studenti bareggesi nei loro plessi scolastici partirà martedì 15 novembre. Il sindaco Linda Colombo ha voluto ringraziare i genitori "Oltreché per la pazienza che hanno avuto in questi due mesi - spiega in una nota - anche per la disponibilità a sostenere un aumento del costo mensile a loro carico che, assieme a un maggiore stanziamento di fondi da parte del comune, ha permesso di riattivare il servizio". E aggiunge: "Oggi finalmente voltiamo pagina e ripartiamo tenendo sempre monitorata la situazione, anche in relazione all'evolversi del contesto economico nazionale che sta alla base dell'aumento dei costi e delle difficoltà che abbiamo incontrato". Alla fine, quindi, famiglie e studenti hanno tirato un sospiro di sollievo per un servizio prezioso sul piano logistico e didattico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!