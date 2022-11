Piattaforma ecologica: lavori di asfaltatura

La pavimentazione della piattaforma ecologica di via Resegone a Parabiago necessita di un intervento di ripristino perché, in più punti, l’asfalto risulta danneggiato.

La pavimentazione della piattaforma ecologica di via Resegone a Parabiago necessita di un intervento di ripristino perché, in più punti, l’asfalto risulta danneggiato. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e al materiale posato di asciugare adeguatamente, sarà necessario chiudere l’impianto per tre giorni (che poi, di fatto, saranno due, considerando che il lunedì è giorno di chiusura al pubblico). Se il meteo lo consentirà, i lavori di asfaltatura partiranno lunedì 14 e si protrarranno sino a mercoledì 16 novembre compreso: per tutta la durata degli stessi, i cittadini parabiaghesi non potranno usufruire della piattaforma. Il servizio sarà, tuttavia, assicurato, in quanto tutti i conferimenti potranno essere dirottati sulla piattaforma di via Volturno. Da giovedì 17 novembre, l’impianto tornerà ad essere accessibile con i consueti orari e modalità.

