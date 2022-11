L'emozione era tanta, le persone numerose. L'inaugurazione della nuova sede Anpi di via Rossetti Martorelli a Dairago è stata salutata con il sorriso dai cittadini.

L'emozione era tanta, le persone numerose. L'inaugurazione della nuova sede Anpi di via Rossetti Martorelli a Dairago è stata salutata con il sorriso dai cittadini. "E' un luogo ricco di storia - ha sottolineato il sindaco Paola Rolfi - non solo per la presenza della torre Lampugnani ma anche perché, in quel cortile, durante la Resistenza, la famiglia Gorla diede rifugio a diversi partigiani e a due soldati americani". Ricordi che sono scorsi sulle parole del presidente Luigi Albani che ha sottolineato il contributo dei suoi concittadini dairaghesi nel "Costruire una società fondata sul rispetto e sulla dignità dell'essere umano negati dal nazifascismo". Del sodalizio e della nuova sede che lo ospiterà il primo cittadino ha sottolineato la capacità di "Rappresentare la continuità, la memoria e la conservazione degli ideali di libertà e democrazia" augurandogli "Buon cammino".

