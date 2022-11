COM'E' L'ARIA CHE RESPIRIAMO?

Venerdì 11 novembre alle 21 presso la Sala Virga del comune di Inveruno, primo convegno sull'ambiente organizzato in occasione della Fiera di San Martino.

È ormai dimostrata la notevole correlazione fra la presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica. Nel febbraio 2019, quattro studenti di ingegneria del PoliMi, tutti 24enni, co-fondano la startup Wiseair e realizzano un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria innovativo. Il sistema è ora diffuso in molti Comuni dell’ovest milanese. (Venerdì 11 novembre alle 21 in Sala Virga)

