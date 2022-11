‘Smart&Hack’: gran premio dei talenti

Parte da Milano il gran premio nazionale dei talenti senza scopo di lucro, ‘Smart&Hack’, acronimo delle parole inglesi 'smart' e 'hackathon', rispettivamente 'intelligente' e 'maratona'.

Parte da Milano il gran premio nazionale dei talenti senza scopo di lucro, ‘Smart&Hack’, acronimo delle parole inglesi 'smart' e 'hackathon', rispettivamente 'intelligente' e 'maratona'. Dedicato al tema della 'Smart city: l'ecosistema per le città del futuro' e promossa dall'agenzia per il lavoro Risorse con il patrocinio della Regione Lombardia, la competizione (che si svolgerà in modalità remota per i concorrenti mercoledì 23 novembre, con la proclamazione del team dei vincitori giovedì 24 è stata presentata a Palazzo Isimbardi alla presenza dell'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. LA SFIDA DEI 100 TALENTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ITS - A partecipare alla competizione nazionale - ideata durante la pandemia nel corso del 2020 e della quale sono giù state realizzate le edizioni di Cuneo, Torino e Rimini - saranno più di 100 giovani innovatori delle università italiane tra cui l'Università degli Studi di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università Sapienza di Roma e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, così come gli studenti degli istituti tecnici superiori di diverse regioni italiane. Iscrizioni aperte fino al 13 novembre tramite il sito ufficiale della manifestazione: https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-milano-2022/#richiediinfo. La challenge è pubblicata anche sul sito di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla ricerca e all’innovazione: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/iniziative/open-challeng....

