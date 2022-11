Castano: nuova luce

2322 punti luce direttamente interessati e sui quali si lavorerà fino all’autunno dell’anno prossimo. Partiti gli interventi di sostituzione degli impianti in tutta Castano. Nello specifico, l’opera (con Hera Luce S.r.l e Colman Luca S.r.l.) vedrà il posizionamento di apparecchi di altissima qualità, oltre all’installazione di nuovi sostegni, all’adeguamento di tutti i quadri elettrici esistenti e alla telegestione con la regolazione del flusso luminoso. Quindi, ecco anche la realizzazione di 5 impianti specifici su altrettanti attraversamenti pedonali, assieme all’illuminazione scenica sul ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla diffusione sonora in piazza Mazzini.

