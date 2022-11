Nell’ambito delle celebrazioni per la giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate e in occasione della mostra fotografica 'Si combatteva qui! sulle orme delle guerre mondiali', ANPI Busto Arsizio, Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio, Associazione Amici di Angioletto propongono per mercoledì 9 novembre alle ore 20,30 al Teatro Fratello Sole la proiezione del film di Ermanno Olmi 'Torneranno i prati'.

Nell’ambito delle celebrazioni per la giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate e in occasione della mostra fotografica 'Si combatteva qui! sulle orme delle guerre mondiali', ANPI Busto Arsizio, Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio, Associazione Amici di Angioletto propongono per mercoledì 9 novembre alle ore 20,30 al Teatro Fratello Sole la proiezione del film di Ermanno Olmi 'Torneranno i prati'. In concomitanza con le celebrazioni del centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, nel 2014, Olmi decise di realizzare un film ambientato nelle trincee sull'Altopiano di Asiago, teatro di sanguinose battaglie, e liberamente ispirato al racconto La paura di Federico De Roberto. La vita dei soldati alterna lunghe ed interminabili attese, che accentuano la paura, ad improvvisi accadimenti imprevedibili. La montagna, dove regna la pace, diventa luogo di morte. Dopo i bombardamenti e la distruzione dell'uomo torneranno la pace e i prati. Durante la serata, oltre al presidente dell’ANPI Liberto Losa, interverrà Gianni Paganini, Accademico dei Lincei, Ordinario di Storia della Filosofia - Università del Piemonte Orientale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

