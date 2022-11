'Inclusive Golf': premiazioni

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, ha premiato i ragazzi che hanno partecipato alle gare di 'Inclusive Golf - Campionato Lombardo Open Golf per disabili'.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, ha premiato i ragazzi che hanno partecipato alle gare di 'Inclusive Golf - Campionato Lombardo Open Golf per disabili'. All'iniziativa è intervenuta in streaming anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Presenti anche il sottosegretario regionale con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi, e l'assessore agli Enti locali, Massimo Sertori. La manifestazione è stata promossa dal Golf Green Monza ASD e organizzata in collaborazione con Regione Lombardia. "Uno sport molto utile nel recupero di certe disabilità - ha detto il presidente Attilio Fontana - un gioco che consente ai ragazzi di passare momenti di grande aggregazione. Ringrazio le associazioni sportive e di volontariato per la passione e l'impegno a favore di ragazzi speciali". "Il progetto 'Inclusive Golf' va avanti speditamente - ha aggiunto il sottosegretario Antonio Rossi - grazie all'intensa attività dell'associazione. Lo sport, in questo caso il golf, si dimostra molto utile per far scoprire alle persone con disabilità le proprie abilità". Il presidente del Golf Green Monza Gaetano Santonocito ha fatto riferimento all'evento del prossimo anno: "Stiamo preparando l'edizione 2023, 5 gare che si terranno nei campi di golf lombardi. La nostra attività si estende anche nella formazione dei maestri e l'altro aspetto importante riguarda la parte terapeutica".

