Le benemerenze civiche

In occasione della Festa del Santo patrono, San Magno, la giunta comunale di Legnano ha scelto, su proposta del sindaco, i destinatari delle benemerenze civiche 2022. La cerimonia, in programma sabato 5 novembre alle 11, ritorna, dopo l’interruzione del 2020 e il trasferimento, dettato da esigenze di contenimento della pandemia, nella tradizionale sede della Sala degli Stemmi. Dieci i benemeriti per il 2022: Giovanni Piero Albini (alla memoria), Casa Madonnina dei Cedri onlus, Alessandro Centinaio (alla memoria), Roberto Clerici, Sergia Grazioso, Enzo Mari, Antonino Mazzone, Sergio Efrem Raimondi (alla memoria), Luigi Riva e Marco Tajana.

