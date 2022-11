Virtus Cornaredo: nuovi spogliatoi

Dai tempi che furono a quelli che saranno. Per la Virtus Cornaredo questo passaggio generazionale è stato caratterizzato dalla realizzazione dei nuovi spogliatoi utilizzabili sia per gli allenamenti sia per le partite.

Dai tempi che furono a quelli che saranno. Per la Virtus Cornaredo questo passaggio generazionale è stato caratterizzato dalla realizzazione dei nuovi spogliatoi utilizzabili sia per gli allenamenti sia per le partite. "I vecchi spogliatoi - dice con un filo di malinconia, ma anche con la soddisfazione per il nuovo che avanza il primo cittadino Yuri Santagostino in una nota - hanno visto passare intere generazioni di ragazzi, tra cui anche il sottoscritto, e sono stati anche gli unici a disposizione della società fino alla nuova realizzazione". Un ringraziamento per gli spogliatoi che hanno custodito la storia di ieri e un benvenuto a quelli prossimi a scriverne una altrettanto robusta domani.

