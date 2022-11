Regione Lombardia finanzia la Protezione Civile

Sono 7,5 i milioni complessivi stanziati da Regione Lombardia per sostenere le attività della Protezione Civile nei comuni lombardi. Di questi, 49 mila euro sono stati destinati al Parco del Ticino.

49 mila euro per la protezione civile del Parco del Ticino. Questa la notizia che arriva da Regione Lombardia e che fa un gran piacere all’Ente che conserva le bellezze naturalistiche del territorio del fiume, dal Lago Maggiore fino a Pavia, passando anche per il Castanese e l’Altomilanese.

“Desidero ringraziare ancora una volta Regione Lombardia e l’assessore Pietro Foroni per il sostegno e la vicinanza alla Protezione Civile del Parco, una realtà d’eccellenza riconosciuta ormai a livello nazionale- si pensi al grande lavoro effettuato in Sicilia durante le recenti emergenze da incendi- della quale siamo tutti fieri. Centinaia di donne e uomini altamente addestrati e preparati, attivi nei gruppi diffusi ormai capillarmente lungo l’intero e vasto territorio del Parco. Le dotazioni strumentali sono naturalmente un ausilio essenziale per intervenire in caso di emergenza: questo recente finanziamento regionale rafforzerà ulteriormente la capacità d’intervento dei nostri ‘angeli in divisa’, a cui va il pensiero e la gratitudine di tutta la comunità del Parco”, dichiara Cristina Chiappa- Presidente del Parco del Ticino.

“Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore alla Protezione civile e Territorio Pietro Foroni – anche questa volta ha tenuto fede alle sue promesse. L’obiettivo, infatti, resta sempre ottenere un sistema di Protezione civile sempre più efficiente. Grazie a quest’ultimo bando, ad esempio, è stato possibile finanziare 189 domande pari a 7.527.955 euro”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!