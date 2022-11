Elegante e naturale. Ecco come dev’essere il tuo colore di capelli

Quando ci chiedono che filosofia coloristica utilizziamo per colorare i capelli delle nostre clienti, la risposta che diamo più spesso è: “Amiamo i colori eleganti e dall’effetto naturale”.

Noi amiamo i colori eleganti e dall’effetto naturale, per questo utilizziamo tecniche che ci permettono, nel massimo rispetto del capello, di conferire un risultato finale raffinato. Che si tratti di Effetti 4D o Etoilage, il lavoro che facciamo sui capelli è sempre duplice. Rispettiamo sia la cute che le lunghezze.

Sulla cute applichiamo sempre la nostra speciale fiala prima di applicare il colore. E utilizziamo tempi di posa più lunghi del solito in quanto ci permettono di rispettare maggiormente la struttura del capello.

Quando invece dobbiamo decolorare, utilizziamo ossigeni a bassi volumi applicati per un tempo di posa più lungo: questo garantisce maggior delicatezza e rispetto per il capello.

Ecco svelati alcuni “segreti” dei nostri lavori. Se verrai in salone da noi, troverai sia una particolare attenzione allo stile e all’eleganza, sia un particolare rispetto per la salute dei tuoi capelli.

Intanto, goditi qualche nostro lavoro. Noi speriamo possano essere fonte di ispirazione. Cambia la stagione e perché non rinnovare anche il proprio look?

Come sempre ti aspettiamo in salone anche solo per una consulenza gratuita.

