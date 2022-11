L'agente Rolla in pensione

Dopo sette anni di servizio ad Arconate, è tempo della pensione per l'agente Claudio Rolla. "Grazie da parte di tutta l'Amministrazione e della comunità".

Il suo primo ricordo ad Arconate è del 1 novembre 2015. “Avevo appena preso servizio, era mattina presto ed ero fuori dal cimitero - racconta l’agente Claudio Rolla, oggi in pensione - vedo in lontananza un ‘pazzo’ in pantaloncini che correva, nonostante il freddo. Mi si avvicina e mi chiede: “Lei è Rolla?”, e io rispondo: “Sì, devo avercelo stampato in faccia”. “Piacere, sono il sindaco Colombo”. È iniziata così l’esperienza dell’agente Rolla ad Arconate e adesso, esattamente 7 anni dopo, arriva la meritata pensione. “Sono stati anni intensi, complessi, per certi versi difficili - scrivono dal Comune - E Claudio c’è sempre stato, anche nei momenti più drammatici. Non si è mai tirato indietro, nemmeno nelle partite più dure. L’Amministrazione desidera ringraziarlo per la dedizione, lo spirito di servizio e l‘impegno profuso a favore della nostra comunità. Goditi il meritato riposo, buona vita Claudio”.

