Rifiuti: controlli nella ZTL

Tra le aree più critiche dell’Oltrestazione 2 c’è la ZTL di piazza del Popolo, porzione di Legnano che, riqualificata alcuni anni fa con soluzioni di pregio, avrebbe tutte le carte in regola per essere una sorta di isola felice.

Tra le aree più critiche dell’Oltrestazione 2 c’è la ZTL di piazza del Popolo, porzione di Legnano che, riqualificata alcuni anni fa con soluzioni di pregio, avrebbe tutte le carte in regola per essere una sorta di isola felice. Questo almeno sulla carta, perché poi la realtà è ben diversa, come hanno modo di toccare con mano, ogni giorno, gli operatori addetti alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti. Nelle scorse ore ad affiancarli nella loro attività c’erano gli agenti della polizia locale e i due giovani educatori ambientali che hanno preso servizio per seguire il progetto della Tariffa Puntuale. La realtà che si è presentata loro è di quelle preoccupanti e meritorie di azioni correttive, da attuare in tempi stretti: già, perché sacchetti viola o, peggio ancora, neri (il sacco nero, lo ricordiamo, è fuori legge da anni), contenenti i materiali più svariati (dalle lattine di alluminio alle scatole di cartone, dai contenitori di plastica agli scontrini fiscali, senza tralasciare gusci di uova e avanzi di cibo di ogni genere), non sono e non saranno più tollerati. Dalla fase di accompagnamento, in cui Pl e personale di ALA stanno parlando con cittadini e commercianti per spiegare le novità introdotte dalla raccolta con la tariffa puntuale, si passerà, a breve, all’applicazione delle sanzioni previste. L’Amministrazione comunale e AEMME Linea Ambiente stanno, infatti, intervenendo congiuntamente per porre fine a questo malcostume che danneggia l’ambiente e penalizza quei cittadini che, ogni giorno, s’impegnano per differenziare correttamente i rifiuti. Alcuni sacchi senza Tag, a campione, sono stati aperti e il loro contenuto è stato fotografato e analizzato. Nel mirino della polizia locale non ci sono solo privati cittadini, ma anche alcune attività commerciali, che conferiscono i rifiuti in modo totalmente errato: materiali come carta, plastica, vetro e alluminio che dovrebbero essere conferiti separatamente per poter prendere la strada del riciclo vengono, invece, trattati come se fossero rifiuti indifferenziati e inseriti indistintamente nel sacco viola (che peraltro, in quella zona di Legnano, è stato soppiantato dal nuovo sacco grigio con il Tag). La Polizia locale farà presto visita a quelle realtà responsabili dei conferimenti errati: sia per il Comune che per ALA, la strada della prevenzione costituisce sempre la prima scelta: ma se certi comportamenti persisteranno, cominceranno a piovere sanzioni molto salate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!