Centro Studi Angelo Dell'Acqua: open day

Sabato 5 novembre si terrà al Centro Studi Angelo Dell'Acqua il primo open day della scuola. L'istituto ha alle spalle una lunga storia: nato nel 1857 dal desiderio di un giovane prete, don Carlo Sammartino, di offrire una formazione alle ragazze, prosegue con la gestione delle Suore Orsoline fino al 2008, quando la Parrocchia di San Bernardino decide di continuare la tradizione della Scuola Cattolica. Attualmente è una realtà educativa che accompagna nella crescita dalla Scuola dell'infanzia, alla Primaria, alla Scuola secondaria di I grado. L'open day rappresenta un'opportunità per visitare la scuola ed ascoltare la presentazione del: progetto educativo, l'offerta didattica con il potenziamento della lingua inglese in collaborazione con il British College di Gallarate, le proposte extra-curricolari (prescuola, doposcuola, percorsi musicali, percorsi sportivi, aeromodellismo…). Durante la mattinata ci sarà, inoltre, la possibilità di conoscere il personale docente, chiedere informazioni al Preside e al Rettore per qualsiasi esigenza. L'open day si svolgerà in presenza ed è rivolto a tutte la famiglie interessate all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Per tutte le informazioni potete contattare la segreteria didattica (segreteria [at] censad [dot] eu - 0331/913329), visitare le pagine Facebook e Instagram del Centro Studi Angelo Dell'Acqua e il sito: http://www.centrostudiangelodellacqua.eu

