Una festa.. horrorosa

Lo storico cortile del Torchio si è trasformato in un 'set' americano... di grande effetto! Tantissime famiglie e bambini per la grande festa di Halloween di domenica pomeriggio! Un successo strepitoso, che ha costretto gli organizzatori a chiudere le iscrizioni fin dai primi giorni della scorsa settimana.

L'horrorosa iniziativa è stata promossa dal Comitato Genitori inverunese. Dalle ore 16 alle 18 spazio al taglio delle zucche, dalle 18 alle 20 spettacolo di magia con 'SuperZero'. Intorno area ristoro dei Rockantina's Frinds; terrificante set fotografico a cura di Loreno Molaschi; tanti dolcetti avvelenati promossi da 'Inveruno in Vetrina'.

"Tantissimi vampiri, streghe, e tanti altri truci personaggi hanno animato il nostro cortile del Torchio - ha commentato il sindaco Sara Bettinelli - Anche il nostro Parco ha subito una trasformazione, ma solo per una notte... Complimenti a tutti i volontari del comitato genitori che hanno creato per grandi e piccini questo bellissimo momento di intrattenimento e divertimento!"

