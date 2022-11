Castanese: domenica 'amara'

Amarezza, delusione e rabbia. La domenica della Castanese è tutta forse proprio in queste tre parole. Sconfitta, infatti, in casa contro la Castellanzese.

Amarezza, delusione e rabbia. La domenica della Castanese è tutta forse proprio in queste tre parole. Niente da fare, infatti, perché alla fine la squadra di mister Molluso esce dal campo con una sconfitta (per di più tra le mura amiche dello stadio 'Annibale Sacchi' e nel derby contro la Castellanzese) che lascia, inevitabilmente, tanto amaro in bocca. E dire che i neroverdi erano anche riusciti a passare in vantaggio, ma quando sembrava che la giornata avrebbe regalato l'ennesimo importante risultato, ecco le due 'zampate' degli ospiti che non hanno lasciato scampo ai padroni di casa. "Il primo tempo siamo partiti bene, come ci aveva chiesto l'allenatore, concedendo davvero poco e creando alcune buone occasioni - commenta il portiere Simone Tota - Poi, nei secondi 45 minuti, siamo riusciti a trovare appunto il gol del vantaggio, non riuscendo, però, a mantenerlo, anzi facendoci raggiungere e quindi superare. Adesso bisogna tornare subito al lavoro, migliorandoci settimana dopo settimana, perché il campionato è ancora lungo e ci sono tante altre sfide fondamentali che ci attendono. Serve maggiore incisività e sono certo che se ci impegneremo con costanza e attenzione le soddisfazioni arriveranno". (Foto Gianni Mazzenga)

SIMONE TOTA: "SUBITO AL LAVORO PER PREPARARE LE PROSSIME SFIDE"



