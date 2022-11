QUBIC: telescopio per l'universo primordiale

QUBIC è un progetto nato per osservare e mappare le proprietà del fondo cosmico a microonde, l’eco residua del Big Bang. La collaborazione QUBIC vede l’Italia protagonista grazie ai contributi scientifici e tecnologici forniti dall’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nuclearee dalle Università Statale Di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca Università di Roma Tor Vergata e Sapienza Università di Roma.

